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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كان أبي (1918 - 1992) يبكي متأثرا، أثناء مشاهدة الأفلام الأجنبية، في ظلام حجرة النوم، تحت نظارة النظر الطبية الغامة، وهو ممدد على السرير، بينما أجلس على كرسي فوتيه في الصف الأول من صالة العرض حجرة النوم، وأمامنا وميض وخيالات التليفزيون الأبيض والأسود "نصر 19 بوصة"، بينما أمي مستسلمة تماما للنوم. كان حرصه على مشاهدة أفلام نادي السينما وغيرها، مهما تأخر عرضها، هو الخيط الذي يصله بـ"صورة الفنان"، الذي كانه يوما ما في شبابه.

في مشاهد حياتية أخرى بسيطة وكثيرة كان صوت هذا "الفنان" ينحني ويتقوس ويختلج بالدموع. أسمعه من سريري في الصباح المبكر جدا، يغني ويصفر بمزاج رائق، وهو يعد فنجان القهوة، قبل الذهاب لعمله، ودخان سيجارة الصباح يقطع سريعا هواء البيت الطازج، الذي لم يُخلط بعد بهواء صدورنا:I love you ..Ich Liebe dich،

في مشاهد حياتية أخرى بسيطة وكثيرة كان صوت هذا "الفنان" ينحني ويتقوس ويختلج بالدموع.

أسمعه من سريري في الصباح المبكر جدا، يغني ويصفر بمزاج رائق، وهو يعد فنجان القهوة، قبل الذهاب لعمله، ودخان سيجارة الصباح يقطع سريعا هواء البيت الطازج، الذي لم يُخلط بعد بهواء صدورنا:I love you ..Ich Liebe dich، " أنا أحبك".

(الصورة من حديقة بيتنا في الخمسينيات)

كان يصرح دائما "أنا فنان"، ليفصل بين ثقافته الفنية الرفيعة، وبين ثقافة والدتي وباقي العائلة، الذين لا يفهمون مشاعر هذا "الفنان" ولا يقدرونها. كان تكراره لهذه الجملة تعني أنه يريد معاملة خاصة يستحقها هذا الفنان الذي كانه، ولا زال كامنا كطفل بين حناياه. كأنه يطلب تسامحا معه أكثر من الإنسان العادي.

عندما وعيت على صورة "الأب"، لم يتبق من آثار هذا "الفنان" إلا لحظات التوحد هذه أثناء الفرجة على الأفلام الأجنبية، وتكراره لهذه الصفة حتى لا ينسى، ومكتبة سوداء تحتوي صفوف من الروايات باللغة الإنجليزية، وحكايات قليلة عن زملاء الجامعة الذين احترفوا الفن والفلسفة ودخلوا عالم الأضواء، بجانب نوع من التأنق الفني في ملابسه.

كان أبي يهوى التمثيل وكوَّن جماعة للتمثيل في مدرسة رأس التين الثانوية، ثم انضم لجماعة التمثيل، بعد التحاقه بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومن بعدها في الجامعة الشعبية، التي تشبه الثقافة الجماهيرية الآن.

كان الفنان "محمود مرسي" زميله في كلية الآداب، وشريكه في مسرحية "عطيل" لوليم شكسبير حيث قام أبي بدور" ياجو" بينما أخذ محمود مرسي دور البطولة "عطيل". تدور المسرحية حول الغيرة: غيرة هذا القائد المغربي على زوجته ديدمونة، وغيرة "ياجو" من "عطيل". استمرت صداقاتهما طويلا عبر التليفونات، ثم انقطعت، ولكن أبي حافظ، في ذاكرته، على حرارة هذه العلاقة، وهذه السنوات، من جانب واحد.

هذا "الفنان" الذي لم يكمل طريق الفن، وتزوج وحمل معه في حياته الجديدة "صورة الفنان" كذكرى، بعد أن ودع الحياة الحقيقية له. ظل أبي محافظا على صورة هذا الفنان: وحدته، الشكوى المستمرة بأن الآخرين لا يفهمونه، الرغبة في الوقوف تحت الأضواء ولكن بدون جمهور، التعبيرات البلاغية العاطفية التي يصوغ بها أفكاره، دفاعه المستميت عن "خصوصية" هذا الفنان وحتى ولو ارتبطت هذه الخصوصية قليلا بالأنانية أو التسلط، ولكن داخلها كان يرقد هذا "الفنان" الذي ضل طريقه، وخرج للحياة ونسى هذا الطفل بداخله.

عاش أبي وحيدا ويتيما بعد انفصال أمه عن أبيه ثم وفاة أبيه. هذا اليتم المبكر مع الرغبة المبكرة في التماس مع الحياة، جعلت ارتباطه بالحياة يتم عبر ميسم ذاتي تماما. لم يعبأ بالسياسة حيث كانت البلد مشتعلة بالتحولات. ملأه الفن بأخلاق ذات مثالية مسيسة فنيا، ولكنها خالية من نفعية السياسة وجدلها. ومن هذه النقطة تكونت "صورة الفنان" كما أراد وأرادت الظروف لها.

كان يبحث عن خلوة لحياته يداري بها هذا "الفنان" الذي كانه.

كان يبحث عن مثالية يداري بها هذا "الفنان" الذي كانه.

كان يبحث عن قسوة يروض بها هذا "الفنان" الذي كانه. غالبا كان يصدم الآخرين بقسوة آرائه ولا يدرون بأن هذا الطفل الفنان هو الذي يتكلم، حتى ولو كان لسانه ينطق بلسان شخص آخر.

كان يبحث عن أنانية طفل لا تنضب، ليغذي بها هذا "الفنان" الذي كانه.

كان يبحث عن دقة وتفاصيل وحسابات كي يحمي هذا "الفنان"، الذي كانه، من التجريد.

كان يحرص عن أناقة فنية كي يحيا بها هذا "الفنان"، الذي كانه، وهذا الجمهور الذي اختفى من حوله، لكنه ظل قابعا في داخله ينتظر منه دائما الأناقة والموهبة والدموع، حتى يصفق له.

كان يبحث عن إخلاص نادر للصداقة حتى يعيش هذا "الفنان"، الذي كانه، في حلقة تحوطه بالدفء. أغلب خطابات أصدقائه له، بعد زواجه وسفره في إعارة في سوريا، كانوا يدافعون فيها عن أنفسهم، وكان القاسم المشترك بينهم في الاتهام أو العتب، هو التقصير أو النسيان.

(صورة زواج أبي وأمي)



هذا "الفنان" عندما بدأ يأخذ خطواته العملية بعد الزواج والأولاد، بدأ يشعر بفراغ دائرة الحياة من حوله، واتساع هذا الفراغ بقوة، بسبب غياب الفن والتمثيل والجمهور من حياته. ربما عوض هذا الغياب، في البدايات الوظيفية لحياته، بالتفاني في عمله، ولكن يبدو أن هذا التفاني لم يفلح في محو أثر أو " صورة " هذا "الفنان"، الذي كانه، من ذاكرته.

هذا "الفنان المجروح" كان يكيل سيلا من الاتهامات والعتب للأصدقاء، لا لشيء إلا لكونهم الدائرة الأقرب من الذات، التي سيصب عليها آثار غياب هذا " الفنان". ربما لم يكن يخشى نسيان أصدقائه له، ربما أخطا التعبير هنا، ولكن الأكيد أنه كان يعاني من أعراض انحسار دائرة الضوء من حوله، ويرى المستقبل وهو وحيد تماما. كانت هناك دائرتان أساسيتان، العائلة والأصدقاء. ثم حدث تداخل وتبادل فيما بينهما، حتى تطابقت الدائرتان تماما في نهاية العمر، عند وفاته.

لم ندرِ وقتها مقدار المواجهة. كنا نواجه "حلما شرسا لم يكتمل"، شاهدنا آثار عدم اكتماله وشراسة فقدانه، في هذه الحدة والقسوة والاكتئاب. كنا جميعا كعائلة وأصدقاء لأبي، شاهدين على لحظة انسحاب الحلم تماما من حياته.

في صور عديدة له، كان يبحث عن الأماكن الظليلة، قلية الإضاءة، لأنه يعرف بسليقة الفنان بأنها تمثل الضوء الصوفي التعبدي، الذي يحب أن يرى فيه نفسه ويتماهى فيه مع صورته القديمة التي يحبها. ربما سقطت أغلب الممارسات التي كانت تحوط بالفنان القديم، وظل هذا الضوء صامدا.

(صورة أبي: سيدي بشر - الجمعة 3 مايو 1946)



في حياته اليومية كان يحتفظ بتقنية تمثيلية وحكائية، آتية من عصر الأحلام والتمثيل، وتطورت بقوة ولم يصبها تكلس باقي التقنيات. أثناء حكيه لأي حكاية، كان يحتفظ دائما بـ"الذروة "معلقة بين مستمعيه حتى النهاية. لم تقتصر "الذروة" فقط على براعته في الحكي، بل امتدت لتكون طريقة حياة، فبعد أي زعل أو خصام طويل بيننا؛ كان يفاجئنى بصلح مفاجئ لم تكن له إشارات أو مقدمات. هذه النية البيضاء هي التي كان يحتفظ فيها بالمفاجآت، يخبئ بداخلها "لحظة" يمكن فيها أن تتغير كل الأشياء، وربما هو ما كان يتوقعه من حياته.

"مساء الاربعاء 30 أبريل سنة 1947، على مسرح ليسيه بالشاطبي، عرض الفصل الأول من مسرحية "مجنون ليلى"، إخراج محمد خالد ويقوم فيها بدور قيس. نص إعلان وجدته في أوراق أبي.

"في المهرجان السنوي للتمثيل 1944 – 1945. يوم السبت 5 مايو 1945 الساعة 6 مساء. تقدم فرقة التمثيل بكلية الآداب مسرحية "عطيل". يقوم بدور "عطيل" الفنان محمود مرسي، ويقوم بدور "ياجو" الفنان محمد خالد."نص إعلان آخر وجدته في أوراق أبي".

بالرجوع لظروف البلد الاقتصادية، في هذا الوقت ما بين الحربين، وبعدها، ربما حدث بعض الازدهار بسبب تجارة القطن ودخول جنود الحلفاء الإسكندرية، حيث كانت عائلة أبي تنتمي لطبقة التجار. كان خاله، الذي كفله بعد وفاة والده، يعمل بتجارة المانيفاتورة. رغم هذا الازدهار، كان أبي يظهر بـ"صورة" أعلى من ثقافة وقوة اقتصاد طبقته الاجتماعية.

ربما جاءت هذه "الصورة" وهذه " الطبقة" الجديدة، من الفن، أو من تقليده للأجانب، أو بسبب سفرياته للخارج وقتها. ربما كذلك كانت طبقة "الأفندية"، تلك الطبقة الليبرالية الأنيقة في ملبسها ورفيعة المشاعر، والسامية بكل معنى الكلمة، والمحلقة في سماء الخيال من خريجي الجامعات؛ لا تزال لها قداستها، ويجب أن يضحي الجميع من أجلها، لأنها الطبقة التي ستسحب قطار المجتمع إلى الأمام.

ربما أنا الوحيد، من بين أخوتي، الذي اقتفيت من بعده "صورة الفنان" المفقودة، وحاولت أن أصنع لها مجتمعا جديدا، ولأكمل حلما كان جديرا بأن يكتمل.

بينما، أنا الآن، ألمس صوره، وأعيد فحص الحياة التي عاشها، وأسفاره، وخطاباته، أشعر تماما بأني أضع خطا ثانيا تحت هذه الحياة حتى لا تنسى..