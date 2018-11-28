انت الان تتابع البابا تواضروس: البعد عن الله سبب كل متاعب الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٠ م

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، من كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وعدد من الكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقرأ قداسة البابا تواضروس المزمور الـ37 من الكتاب المقدس، منوها إلى هذا المزمور يصلح كتدريب خلال فترة الصوم، وأنه سيكون حريصا خلال فترة صوم الميلاد والذى ينتهي بحلول عيد الميلاد المجيد أن يتأمل في بعض الآيات المتعلقة بالصيام.

وقال البابا تواضروس الثاني إن البعد عن الله هو سبب كل متاعب الإنسان، وهو ما يؤدى إلى انحرافات عديدة على كل المستويات، وأن البعض للأسف يجد ملذات باطلة في الانحراف السلوكي والأخلاقى، وأنه لا بد من الاسترشاد بتعاليم الكتاب المقدس الذى يقدم خبرات جاهزة للإنسان للسير في طريقه بطريقة صحيحة. وأضاف أن الصلاة