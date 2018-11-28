انت الان تتابع معيط: وضعنا يغنينا عن «قروض إضافية» من صندوق النقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ م
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالى الخاص باقتراض 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستحافظ على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين. وأضاف فى مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "نحن الآن فى وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، هذا رقم واحد.. يمكن أن يكون هناك نوع من التعاون.. لكن دعنى أقول مرة أخرى وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا يعنى أننا سنطلب المزيد من التمويل".
ورفض وزير المالية التعليق على نوع الترتيبات التى تأمل مصر فى الوصول إليها عندما ينتهى برنامج السنوات الثلاث الذى ساعد فى انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة، فى يونيو المقبل، حسب بلومبرج. وأوضح وزير المالية فى حديثه التليفزيوني: "نحن نتخذ خطوات ونأمل أن نكون جاهزين بحلول شهر أبريل، وفى السنة المالية الجديدة
ورفض وزير المالية التعليق على نوع الترتيبات التى تأمل مصر فى الوصول إليها عندما ينتهى برنامج السنوات الثلاث الذى ساعد فى انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة، فى يونيو المقبل، حسب بلومبرج.
وأوضح وزير المالية فى حديثه التليفزيوني: "نحن نتخذ خطوات ونأمل أن نكون جاهزين بحلول شهر أبريل، وفى السنة المالية الجديدة ستكون جميع الديون المحلية والداخلية خاضعة لعمل يوروكلير".
وأضاف "قد يستغرق إدراجنا فى مؤشر JPMorgan وقتًا أطول، لكن إذا استطعنا أيضًا إنهاءه بحلول 30 يونيو 2019، فسيكون ذلك بمثابة أخبار رائعة بالنسبة لنا لأننا نعتقد أن هذه الأدوات ستساعدنا على تقليل تكلفة الاقتراض".
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