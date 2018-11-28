انت الان تتابع الإفراج بالعفو عن 341 سجينا و«الشرطي» عن 578 أخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ م

وزارة الداخلية

واصل قطاع السجون بوزارة الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك استكمال لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.

ووضع القانون شروطا للإفراج الشرطي عن المساجين، منها ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام. وانتهت أعمال اللجنة عقب فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض