الإفراج بالعفو عن 341 سجينا و«الشرطي» عن 578 أخرين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ م
وزارة الداخلية
واصل قطاع السجون بوزارة الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك استكمال لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.
ووضع القانون شروطا للإفراج الشرطي عن المساجين، منها ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام. وانتهت أعمال اللجنة عقب فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض
ووضع القانون شروطا للإفراج الشرطي عن المساجين، منها ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام.
وانتهت أعمال اللجنة عقب فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم إلى الإفراج عن 341 نزيلًا إفراجًا شرطيًا بإجمالى 578 مفرجا عنهم.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
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