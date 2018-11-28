انت الان تتابع هازارد يقترب من الانتقال إلى أتليتكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ م

أشارت تقارير صحفية اسبانية إلى رغبة نادي أتليتكو مدريد بالتعاقد مع البلجيكي ثورغان هازارد نجم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ والشقيق الأصغر للنجم إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق، وحسبما أفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس، قد أبلغ إدارة ناديه بحاجته لاستقدام هازارد فى يناير القادم من أجل تعزيز فرصتهم فى بطولة الليجا ودوري أبطال أوروبا.

ويقدم الجناح البلجيكي صاحب الـ26 عاما مستوى مميزا الموسم الحالي مع بوروسيا مونشنجلادباخ فى بطولة البوندسليجا، حيث أسهم ثورغان فى احتلال فريقه المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، حيث شارك فى 12 مباراة نجح خلالها في تسجيل 11 هدفا وصناعة 6 أخرى. وعلى