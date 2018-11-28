الان تتابع إخوان مصر يتبرأون من الجماعة بمحاضر رسمية في مراكز الشرطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

يوما تلو الآخر تشهد جماعة الإخوان ضربات قاصمة في مصر، ابتداء من سقوط حكمها بثورة شعبية في الثلاثين من يونيو انتهاء بتبرؤ قياداتها وعناصرها من أفعال الجماعة وإعلان توبتهم في محاضر رسمية بمراكز الشرطة.

في محافظة البحيرة، إحدى المحافظات المصرية الكبرى، أعلن عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، تبرؤهم من التنظيم، وأعلنوا توبتهم عن أفكارها، وتوافد العشرات منهم عل مراكز الشرطة لتحرير محاضر رسمية تفيد إنشقاقهم عن الجماعة بشكل تام والتبرؤ من أعمالها وأفكارها في الداخل والخارج، وأخرهم 5 قيادات في مراكز دمنهور وإيتاى البارود وشبراخيت.

شملت قائمة المتبرئين من أعمال وأفكار جماعة الإخوان في مصر، القيادى الإخوانى البارز محمد محمود النمر، الذي يقيم في مدينة دمنهور وأعلن انشقاقه عن الجماعة وحرر محضرا رسميا في مركز الشرطة، وتبعه القيادى الإخوانى وجيه أبو حليمة، طبيب، الذي حرر محضرا هو الآخر، ثم القيادى الإخوانى يحيى محمود الخوالقة، موظف بشركة مياه، مقيم بالمدينة نفسها.

وفي مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قام القيادى الإخوانى يوسف عبد العزيز عطا، بتحرير محضر للتبرؤ من الجماعة، وفي مركز شبراخيت تبرأ الإخواني عاشور إبراهيم عكاشة من الجماعة في محضر رسمي.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لمواقع مصرية، أن هناك المئات من عناصر الإخوان أعلنوا انشقاقهم عن الجماعة خلال الفترات الماضية، وحرروا محاضر رسمية بذلك.

وأضافت المصادر أن الكثير من قيادات جماعة الإخوان يقدمون على تلك الخطوة بإرادتهم الحرة اقتناعا منهم بزيف تلك الأفكار الظلامية التى اعتنقوها طوال السنوات الماضية، خاصة مع هروب الكثير من قيادات التنظيم إلى الخارج واستغلال شباب الجماعة فى أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة.