الان تتابع رئيسة حزب تركي لـ”أردوغان”: تمتلك 300 سيارة فارهة وعشرات الطائرات الخاصة ماذا عن “البصل”؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قالت زعيمة حزب الخير “ميرال أكشنار” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمتلك أكبر مخزن للبصل ولديه 300 سيارة فارهة وعشرات الطائرات الخاصة، في حين تشن حكومته الحملات على مخازن البصل في المدن لمطاردة المحتكرين، في محاولة للتشويش على ارتفاع الأسعار.

وأضافت أكشنار، في تصريحات صحافية الأربعاء، أن تركيا عادت إلى مستويات الأزمة الاقتصادية في 2002، في حين يصر حزب العدالة والتنمية على ترك السلطة كما استلمها، ومن قالوا “سنطير بتركيا”، طاروا بها للأسفل من فوق الهاوية”.

وتابعت في كلمتها: “على أردوغان وحكومته جعل الدولة في حالة معتدلة، ولن يقوم أحد باحتكار أي شيء في المخازن”.

ووصل سعر كيلو البصل إلى 5 ليرات تركية، بزيادة 100%، خلال أسبوع واحد، وبعدها أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السبب الرئيس، هو التخزين بكميات كبيرة من الفواكه والخضار، شنت بعدها قوات الأمن حملات مداهمة على عدد من مخازن البصل والبطاطس ومناديل الحمام في مدن مختلفة.



وأوضح أردوغان، في وقت سابق، أنه حصل على طائرة فارهة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، هدية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. واستخدمها في زيارته الأخيرة لفرنسا، لحضور احتفالات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.