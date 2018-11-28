الان تتابع بوتين: الفضل لولي العهد السعودي بالتزام أوبك بالإنتاج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده وأوبك التزمتا بتعهدات الإنتاج بنسبة 100%، وذلك يرجع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن روسيا راضية بسعر النفط البالغ 60 دولاراً للبرميل، مضيفا: “نحن على اتصال بأوبك، وسنواصل التعاون معها إذا لزم الأمر”.
وأبلغ بوتين أن الحد الأدنى لتحقيق الربحية من النفط الصخري يتراوح بين 35 و45 دولاراً للبرميل.
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