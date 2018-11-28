بوتين: حادثة شبه جزيرة القرم كانت محاولة أوكرانية للتلاعب في الانتخابات

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، الاشتباك الأخير مع البحرية الأوكرانية في المياه قبالة شبه جزيرة القرم بأنه استفزاز يهدف إلى التلاعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وأدى التصعيد الذي حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الجارتين المتحاربتين إلى حدوث موجات صادمة في المجتمع الدولي، مما أدى إلى إجراء محادثات طارئة من قبل مجلس الأمن الدولي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تراقب النزاع الدموي بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا.

وقال بوتين في منتدى استثماري عقد في العاصمة الروسية موسكو، إنه من المرجح ألا يفوز الرئيس الأوكراني بفترة رئاسية ثانية, دون أن يذكر بترو بوروشنكو بالاسم.

وقال بوتين في تصريحات أذاعها التليفزيون الروسي،مشيرا إلى الواقعة في البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم: “هذا بالتأكيد استفزاز مارسته الحكومة (الأوكرانية) الحالية بما فيها الرئيس، قبيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا المقررة في مارس المقبل”.

وأضاف بوتين: “يحتاج بوروشنكو الى تضخيم الوضع لايجاد عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام المنافسين، خاصة المعارضة السياسية.”

وكان ساسة المعارضة في أوكراينا، وبينهم نائبة رئيس البرلمان أوكسانا سيروييد، اتهموا بوروشنكو في وقت سابق بمحاولة تأجيل الانتخابات في أعقاب الحادثة التي وقعت الاحد الماضي.

وأعلن بوروشنكو هذا الأسبوع الأحكام العرفية في معظم أنحاء البلاد.

وقال في البداية إن الإجراء سيستمر لمدة 60 يومًا، ثم خفض المدة إلى النصف، مؤكداً أن الهدف منها ليس التدخل في الانتخابات.

يذكر أن خفر السواحل في روسيا رفض عبور ثلاثة زوارق دورية تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم مطلع هذا الأسبوع، وأطلق النار على الزوارق الثلاثة، ثم احتجزها و24 بحارا.

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