شكرا لقرائتكم تركيا تؤكد أهمية التعاون التجاري مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت #وزيرة_التجارة التركية روشار بيكان أثناء لقائها وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي في إسطنبول اليوم أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وجددت الوزيرة التركية أثناء اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" الدعوة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص التي توفرها تركيا في ظل التسهيلات الحكومية التي تدعم الاستثمار، موضحة أن البيئة جاذبة ومحفزة والعمل على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه رجال الأعمال السعوديين.

وأشارت إلى دعم الحكومة التركية لكل ما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة، والعمل على تذليل الصعوبات وإزالة جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال.

كما أبدت رغبة #الشركات_التركية في قطاع المقاولات عقد شراكات استراتيجية مع الجانب السعودي للإسهام في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة والتي تأتي ضمن رؤية 2030.

بدوره أكد وزير التجارة والاستثمار حرص المملكة على استمرار التعاون المشترك بين البلدين ودعم الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات، ودعا إلى عقد لقاءات وتنظيم فعاليات مشتركة للقطاع الخاص في البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك أثناء ترأس القصبي وفد السعودية المشارك في اجتماعات "الكومسيك" المقامة في مدينة إسطنبول بالفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2018 والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتتناول الأوضاع الاقتصادية والتجارية الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي.

وتبحث الاجتماعات أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون المالي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن تيسير التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما التقى القصبي وزير التجارة العراقي الدكتور محمد هاشم العاني، ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، ووزير الجمارك الأذربيجاني الفريق سفر مهدييف.

وتناولت اللقاءات بحث فرص التعاون المشترك وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري ووضع الحلول الجذرية لكافة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مجال التجارة والاستثمار.