الجمعة.. قطع المياه 24 ساعة عن 9 مناطق بأبو النمرس وضعفها بباقى المدينة

كتب: سيد حنفي أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال . وأوضحت الشركة، أنه لسرعة الانتهاء من الأعمال ستضطر لقطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس وهى ( بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر ) وضعف عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء ، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 6 مساء يوم الجمعة 30/11/2018 وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت 1/12/2018 . ووجه اللواء...

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