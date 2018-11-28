لجنة حقوق الإنسان الأوروبية تطالب الإمارات بالإفراج عن سجناء الرأي

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في ​البرلمان الأوروبي​ عن "مطالبتها السلطات ​الإمارات​ية بالإفراج عن سجناء الرأي أسوة بالعفو عن الباحث البريطاني المتهم بالتجسس ماثيو هيدجز". وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت أن رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان أصدرعفواً رئاسياً يقضي بالإفراج عن هيدجز 785 سجيناً آخرين وذلك بمناسبة اليوم الوطني للإمارات.

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