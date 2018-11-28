خارجية كازاخستان: لقاء أستانا المقبل حول سوريا قد يعقد نهاية كانون الثاني 2019

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية حيدربيك توماتوف، أن "اللقاء القادم حول ​سوريا​ في ​أستانا​ قد يعقد نهاية كانون الثاني 2019 المقبل"، مشيراً إلى أن "الموعد المحدد لم يتم الاتفاق عليه بعد من قبل المفاوضين".

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