الجيش الأميركي يقتل ثلاثة متشددين في الصومال بغارة جوية

أعلنت قيادة الجيش الأميركي في ​أفريقيا​، في بيان، أنه "قتل ثلاثة متشددين بغارة جوية يوم الثلاثاء في محيط بلدة كوي كاد قرب ديباتسيلي في ​الصومال​"، مشيراً إلى "أننا نقيم حاليا إن كانت هذه الضربة الجوية أصابت أو قتلت مدنيين".

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ تنفذ ضربات جوية ضد حركة "الشباب" الصومالية المؤيدة لتنظيم "القاعدة" والتي فقدت سيطرتها على العاصمة ​مقديشو​ عام 20122 بعد هجوم لقوات ​الحكومة الصومالية​ وبعثة ​الاتحاد الأفريقي​ لحفظ السلام لاستعادتها من سيطرة الحركة.