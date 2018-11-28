الجيش الأميركي يقتل ثلاثة متشددين في الصومال بغارة جوية

أعلنت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا، في بيان، أنه "قتل ثلاثة متشددين بغارة جوية يوم الثلاثاء في محيط بلدة كوي كاد قرب ديباتسيلي في الصومال"، مشيراً إلى "أننا نقيم حاليا إن كانت هذه الضربة الجوية أصابت أو قتلت مدنيين".
يذكر أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد حركة "الشباب" الصومالية المؤيدة لتنظيم "القاعدة" والتي فقدت سيطرتها على العاصمة مقديشو عام 20122 بعد هجوم لقوات الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام لاستعادتها من سيطرة الحركة.
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