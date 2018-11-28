أ ف ب: ترامب يعرب عن قلقه البالغ بشأن احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عبّر عن "القلق البالغ بشأن ​روسيا​ لثلاث سفن أوكرانية". وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​​الجيش الأوكراني​​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة. فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".

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