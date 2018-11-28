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سيناتور أميركي: مقتل خاشقجي لا يمكن أن يكون قد حدث بدون علم بن سلمان

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اعتبر السيناتور الجمهوري الاميركي ​ليندسي غراهام​ أن "مقتل الصحفي السعودي ​جمال ​ لا يمكن أن يكون قد حدث بدون علم ولي العهد السعودي ويجب أن نعرف تقييم CIA"، مؤكداً "انني سأمتنع عن التصويت على أي مشروع قرار إذا لم تقدم الاستخبارات إحاطة بشان قضية خاشقجي".

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