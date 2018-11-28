وزير خارجية البحرين: ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية ​البحرين​ي خالد بن أحمد آل خليفة، في رسالة بعثها إلى رئيس اللجنة المعنية بـ"ممارسة ​الشعب الفلسطيني​ لحقوقه غير القابلة للتصرف"، أن "البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وجدد وزير الخارجية البحريني التذكير "بالمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وضرورة حلها، وخاصة بعد أن بلغت معاناته حدا غير مسبوقا، يستوجب الوقوف معه في محنته التي طال أمدها".

ولفت إلى أن "استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يحمل تهديدا خطيرا على الاستقرار والسلم، ليس في منطقة ​الشرق الأوسط​ فحسب، بل على المستوى الدولي بشكل عام"، مشيراً إلى أن "تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ​إسرائيل​ في سياساتها المرفوضة، بتهجير الفلسطينيين واستخدام القوة المفرطة وغير المبررة، ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية، وغيرها من الممارسات الخطيرة، تمثل انتهاكات صارخة لميثاق ​الأمم المتحدة​، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات جنيف، وهو ما يوجب على ​المجتمع الدولي​ بالضغط على إسرائيل للتوقف فورا عن تلك الممارسات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".