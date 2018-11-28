الحريري التقى رئيس بلدية مجدل عنجر ورئيس نقابة اتحاد القصابين

استقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين الذي أكد على الأثر "الوقوف الدائم للبلدة خصوصا والبقاع الأوسط عموما إلى جانب الرئيس الحريري، الذي هو الممثل الشرعي والوحيد للطائفة السنية في لبنان".

كما التقى الحريري الرئيس التنفيذي لنقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي معروف بكداش، وعرض معه لموضوع معاودة العمل بصالة البيع في مسلخ بيروت المؤقت.

واستقبل أيضا، وفدا من جمعية "تجمع إنماء لبنان" برئاسة رئيسها جوني نحاس، في حضور النائبة ديما جمالي. ووجه الوفد دعوة الى الحريري لرعاية وحضور مهرجان عيد الميلاد تحت عنوان "Tripoli Christmas wonderland"، الذي سيقام في معرض رشيد كرامي الدولي بين 14 و23 كانون الأول المقبل، وأطلعه على النشاطات التي يتضمنها المهرجان.

كذلك، التقى الرئيس الحريري المحامي ناظم العمر الذي أعلن بعد اللقاء أنها "زيارة دعم وتأييد لهذا البيت وما يمثل".