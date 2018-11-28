سكرية: لن نختار أحدا لتوزيره من خارج اللقاء التشاوري

أكد عضو كتلة "اللقاء التشاوري" النائب ​الوليد سكرية​ "اننا نصر على توزير احد أعضاء اللقاء الستة"، مشيراً الى ان "الكلام عن أننا يمكننا اختيار أحد من خارج اللقاء مرفوض، فلماذا علينا الاختيار من غيرنا؟".

وفي تصريح تلفزيوني له، سأل سكرية "لماذا يكون من خارج احد النواب ليس منهم، هل هي مسألة شخصية".