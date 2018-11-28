أكد عضو كتلة "اللقاء التشاوري" النائب الوليد سكرية "اننا نصر على توزير احد أعضاء اللقاء الستة"، مشيراً الى ان "الكلام عن أننا يمكننا اختيار أحد من خارج اللقاء مرفوض، فلماذا علينا الاختيار من غيرنا؟".
وفي تصريح تلفزيوني له، سأل سكرية "لماذا يكون من خارج احد النواب ليس منهم، هل هي مسألة شخصية".
شكرا لقرائتكم خبر عن سكرية: لن نختار أحدا لتوزيره من خارج اللقاء التشاوري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .