الدفاع المدني: إخماد حريق شب في اعشاب يابسة واخرى برية في عمشيت

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بان "حريقا اندلع في اعشاب يابسة واخرى برّية في ​عمشيت​ – جبيل"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده".

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