جمالي عرضت مع سفير المانيا الاوضاع وشؤونا بيئية طرابلسية

زارت النائبة ديما جمالي سفير المانيا يورغ برغلن، وتم البحث في قضايا تنموية أبرزها الوضع البيئي في لبنان عموما وطرابلس خصوصا. كما تطرقا الى الاوضاع السياسية والتطورات في لبنان والمنطقة وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية "تمكين دور المرأة اقتصاديا في المجتمع، وايجاد فرص عمل للشباب من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالمجتمع".
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