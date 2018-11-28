جمالي عرضت مع سفير المانيا الاوضاع وشؤونا بيئية طرابلسية

زارت النائبة ​ديما جمالي​ سفير ​المانيا​ يورغ برغلن، وتم البحث في قضايا تنموية أبرزها الوضع البيئي في ​لبنان​ عموما و​طرابلس​ خصوصا. كما تطرقا الى الاوضاع السياسية والتطورات في لبنان والمنطقة وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد الطرفان على أهمية "تمكين دور ​المرأة​ اقتصاديا في المجتمع، وايجاد فرص عمل للشباب من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالمجتمع".