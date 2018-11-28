طلبت قيادة تيار "المستقبل" من المحازبين والمواطنين "ازالة الصور والشعارات التي لجأوا الى رفعها رداً على الحملات التي استهدفت رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​"، مشددةً على "وجوب التزام حدود الآداب السياسية التي نشأوا عليها، وتجنب الهبوط الى اللغة ذاتها التي تستخدمها أبواق التشهير والتطاول على القيادات".

شكرا لقرائتكم خبر عن المستقبل: لازالة الصور التي رفعها المحازبين مؤخرا ردا على الحملات ضد الحريري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .