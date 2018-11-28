عون وقع مرسومين لفتح إعتمادين إضافيين لتغذية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

وقع ​الرئيس ميشال عون​ على مرسومين، الأول يحمل الرقم 4048 ويقتضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد وقضى الثاني الذي يحمل الرقم 4047 بفتح اعتماد اضافي تكميلي في ​الموازنة​ العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.

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