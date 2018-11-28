بومبيو: أوضحت وماتيس للكونغرس أن الوقت غير مناسب لأي تشريع ضد السعودية

لفت وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ إلى "أنني أوضحت ووزير الدفاع الاميركي ​جيمس ماتيس​ للكونغرس أن الوقت غير مناسب لأي تشريع ضد ​السعودية​"، مشيراً إلى انه "لا توجد تقارير مباشرة تربط ولي العهد السعودي بقضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وأشار إلى "اننا تحدثنا في ​الكونغرس​ عن ​سياسة​ ​الولايات المتحدة​ في ​اليمن​ وعن جريمة خاشقجي"، لافتاً إلى "أننا نعتقد أن تمرير مشروع قانون كهذا سيضر الوضع باليمن وسيشجع ​الحوثيين​ على عدم الذهاب للمفاوضات".