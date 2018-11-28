بومبيو: أوضحت وماتيس للكونغرس أن الوقت غير مناسب لأي تشريع ضد السعودية

لفت وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى "أنني أوضحت ووزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس للكونغرس أن الوقت غير مناسب لأي تشريع ضد السعودية"، مشيراً إلى انه "لا توجد تقارير مباشرة تربط ولي العهد السعودي بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وأشار إلى "اننا تحدثنا في الكونغرس عن سياسة الولايات المتحدة في اليمن وعن جريمة خاشقجي"، لافتاً إلى "أننا نعتقد أن تمرير مشروع قانون كهذا سيضر الوضع باليمن وسيشجع الحوثيين على عدم الذهاب للمفاوضات".
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