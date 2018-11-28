أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "فقدان الاتصال بدورية اسرائيلية على ​الحدود اللبنانية الاسرائيلية​"، مشيراً إلى أن "​الجيش الاسرائيلي​ يعلن حال الاستنفار"، مشيراً إلى أن "الطائرات الحربية تشن غارات وهمية على كافة مناطق ​الجنوب​ اللبناني".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: فقدان الاتصال بدورية اسرائيلية على الحدود اللبنانية الاسرائيلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .