وزارة الكهرباء العراقية: إيران توقف ضخ الغاز عن العراق جراء الزلازل

أعلنت وزارة ​الكهرباء​ ​العراق​ية أن "منظومة الكهرباء الوطنية فقدت طاقات قدرها (2500) ميغاواط، جراء توقف ضخ الغاز المستورد من ​إيران​، جراء الزلازل التي ضربت المنطقة".

وأوضحت الوزارة أن "الزلازل أثرت على أنابيب الغاز المصدر إلى العراق، والذي أدى إلى توقف محطات، ​المنصورية​ ​الغازية​، والصدر الغازية، وبسماية الاستثمارية، ما نجم عنه زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظات ​بغداد​، و​ديالى​ و​كركوك​ و​الفرات​ الأوسط، شرق وشمال ووسط وغرب البلاد".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم التنسيق بشكل عال مع وزارة ​النفط​، لتعويض محطات وزارة الكهرباء، وتجهيزها ب​الوقود​ البديل لتشغيل المحطات التي توقفت بسبب توقف أنبوب الغاز الإيراني".

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية أن "الجانب الإيراني يعمل على إعادة ضخ الغاز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنجاز أعمال الصيانة داخل أراضيه لأنابيب الغاز".