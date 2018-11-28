صحيفة أرجنتينية: النائب العام الفيدرالي طلب من قاض معلومات بإطار الدعوى ضد بن سلمان

أفادت صحيفة "كلارين" ​الأرجنتين​ية بأن "النائب العام الفيدرالي طلب من قاض معلومات في إطار الدعوى ضد ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​"، موضحةً أن "النائب العام الفيدرالي طلب توفير معلومات من ​اليمن​ و​السعودية​ و​تركيا​ وبمقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وكانت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" قد أكدت مخاطبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن" ​القضاء​ قد يحقق في جرائمك المحتملة خلال زيارتك للأرجنتين".

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "يد العدالة ليست قصيرة وقد تطال المنتهكين حتى في قارة أخرى".

ومن المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأرجنتين للمشاركة في قمة دول العشرين، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ اللقاء في ​الأرجنتين علىى هامش القمة​"، مشيراً إلى أن "الرئيس أردوغان رد على ولي العهد بالقول سنرى".