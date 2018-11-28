حكومة بريطانيا: ثمة كلفة سيتكبدها اقتصادنا نتيجة خروج البلاد من الاتحاد

أعلنت الحكومة البريطانية أنه "ثمة كلفة سيتكبّدها الاقتصاد البريطاني نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي".
وكان قادة الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قد صادق يوم الاحد على اتفاق بريكست وكذلك على الاعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.
وقالت الدول الاوروبية في البيان الختامي لقمة بروكسل إن "المجلس الاوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية من الاتحاد الاوروبي ومن الهيئة الاوروبية للطاقة النووية"، مؤكدة العمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.
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