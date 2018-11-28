روحاني يدعو الى توسيع المبادلات الحدودية مع دول الجوار

دعا الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ الى "توسيع المبادلات الحدودية مع دول الجوار"، مشيرا الى ان "المحافظات الحدودية يقع على عاتقها مسؤولية جسيمة في ظروف الحظر"، لافتاً إلى أنه "يقع على عاتق المحافظات الحدودية للبلاد مسؤولية جسيمة وخاصة خلال ظروف الحظر".

واكد روحاني "تنمية وتنشيط الاسواق الحدودية في اطار توسيع المبادلات الحدودية"، مشيراً إلى "اننا اتخذنا في الايام الماضية قرارا في سياق تقديم التسهيلات للمناطق الحرة ليمكن من خلالها في ​حالات​ محددة وبدون تبادل للعملات الاجنبية، من توريد السلع الى هذه المناطق"، موضحاً أن "المحافظات الحدودية يجب ان تتحول الى مصدر لتوفير السلع التي تحتاجها البلاد وخاصة المواد الاولية".

واضاف: "ان على المحافظات الحدودية تنشيط الاسواق الحدودية وتنمية الروابط التجارية مع دول الجوار في مسار مكافحة الحظر".