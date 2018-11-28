هآرتس: شرطي مصري أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية السبت الماضي

ذكرت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية أن "شرطيا مصريا أطلق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية على الحدود الإسرائيلية المصرية يوم السبت الماضي".

ونقلت الصحيفة على لسان ضابط إسرائيلي رفيع المستوى في الجبهة الجنوبية الإسرائيلية المواجهة لمصر، تأكيده أنه "لم يحدد أو يعرف بعد ماهية عملية ​إطلاق النار​ من الشرطي المصري، أو إذا ما كانت نيران صديقة أو عملية إطلاق نيران بالخطأ"، معرباً عن "حزنه من عملية إطلاق النيران المصرية على الجيب العسكرية الإسرائيلية، لأنها بمثابة حادث خطير".

وأوضحت "هآرتس" أن "​الجيش الإسرائيلي​ أدار مباحثات مع نظيره المصري، لمعرفة سبب إطلاق النيران من الجهة المصرية"، ومشيرة إلى أن "​الجيش المصري​ فتح بدوره تحقيقا مشتركا مع ​السلطات الإسرائيلية​ لمعرفة السبب وراء تلك العملية النادرة الحدوث".