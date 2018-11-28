أفادت قناة "الجزيرة" بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ اتفاق في اتصال هاتفي على عقد لقاء على هامش قمة ​مجموعة العشرين​".

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة: ترامب وأردوغان اتفقا هاتفيا على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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