قائد الجيش عرض وديلكول الأوضاع على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في اليرزة، قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ​ديل كول​، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية.

كما استقبل رئيس بلدية ​الجرمق​ السيد نبيل شديد، ثم وفدا من نادي العهد الرياضي.

كذلك استقبل رئيسة لجنة مهرجانات ​الضبية​ السيدة كورين ​قبلان الأشقر​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.