قائد الجيش عرض وديلكول الأوضاع على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية.
كما استقبل رئيس بلدية الجرمق السيد نبيل شديد، ثم وفدا من نادي العهد الرياضي.
كذلك استقبل رئيسة لجنة مهرجانات الضبية السيدة كورين قبلان الأشقر، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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