الجيش: توقيف إثنين من كبار تجار المخدرات في منطقة جبل لبنان

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "أوقفت اليوم دورية من ​مديرية المخابرات​، وبعملية نوعية في أحد فنادق منطقة ​جبل لبنان​، اثنين من كبار تجار المخدرات في المنطقة المذكورة، هما الفلسطينيان: عادل حسين شحاده الملقب بــ "عادل أيوب"، وحسن الحاج علي الذي أطلق النار على عناصر دورية تابعة لمديرية المخابرات خلال محاولة توقيفه في محلة ​جسر الباشا​ بتاريخ 24/11/2018. بوشرت التحقيقات بإشراف ​القضاء​ المختص".

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