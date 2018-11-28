سنار تعلن عن توفير حقن الأيبركس لمرضى الكلى

أوضح وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار يوسف رمضان محمد الحسن أن حقن الايبركس التي تعطى لمرضى غسيل الكلى قد تم توفيرها بمستشفيات أمراض وجراحة الكلى بكل من سنجة وسنار.

جاء ذلك لدى ترؤسه يوم الأربعاء الاجتماع الموسع الذي ضم مدير عام الصحة ومدير التأمين الصحي فرع ولاية سنار ومدير صندوق الامدادات الطبية بالولاية .

وخلص الاجتماع الى توفير عقار الايبركس عن طريق التأمين الصحي حيث تم شراء 300 حقنة من صندوق الإمداد الطبي بالولاية لفك أزمة عدم توفرها بمسشفيات الغسيل بالولاية على أن يقوم المريض بشرائها بربع قيمة سعر الشراء من الصندوق إضافة لتوفر (300) حقنة تبرع بها فاعل خير .

وقال وزير الصحة بحسب سونا – إنه سيستمر الإمداد من المركز القومي للكلى بالخرطوم وأن الولاية ستتسلم حصتها كاملة لمرضى الكلى في الايام القليلة المقبلة مضيفاً أنه بدأ التصديق بحصة مستشفى سنجة فعليا مشيرا الى أن هذه الحقن تعطى لمريض الغسيل للوقاية من فقر الدم مؤكداً اهتمامه بصحة المواطن بالولاية و مثمنا جهود التأمين الصحي والإمدادات الطبية بالولاية وتعاونهم من أجل راحة المواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)