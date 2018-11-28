مشاورات بين الحكومة وحركات دارفور ببرلين تمهيداً للمفاوضات

كشفت الحكومة عن لقاء يجمعها مع مبعوث الوساطة الأفريقية الأسبوع المقبل بالخرطوم بشأن مواصلة المشاورات لاستئناف المفاوضات مع حركات دارفور.
وقال د. أمين حسن عمر المبعوث الرئاسي فيما يلي مفاوضات دارفور في إطار المبادرة الألمانية ستكون هنالك جلسة للاتفاق حول الإطار العام للتفاوض، مبيناً أن الغرض من الجلسة تحديد مدة ومكان التفاوض وكافة الأمور المتعلقة بالوساطة، علماً بأن جميع الأطراف اتفقت على عقد المفاوضات بالعاصمة القطرية “الدوحة” بعد إكمال جلسة التشاور ببرلين، مضيفاً أنه قد يتحدد موعد لاستئناف المفاوضات بعد التشاور مع مبعوث الوساطة الأفريقية.
وأكد “أمين” بحسب(smc) استعداد الحكومة لانطلاقة جولة جديدة من التفاوض على أساس منبر الدوحة لسلام دارفور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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