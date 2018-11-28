المسجل التجاري: (33) مليار جنيه قيمة تسويات توفيق أوضاع الشركات

كشف المسجل التجاري العام عن تمديد الحملات التفتيشية للشركات لـ(3) أشهر أخرى، مشيراً إلى أن جملة المبالغ المُتحصّل عليها من عمليات توفيق الأوضاع القانونية للشركات والتي تشمل ” غرامات وتسويات” تجاوزت الـ(33) مليار جنيه.

وأعلن مولانا محمد أحمد علي الغالي المستشار العام للمسجل التجاري بحسب (smc) عن انطلاقة حملات تفتيشية على الشركات الحكومية الأسبوع القادم وذلك بعد أن تم حصرها وتجميع المعلومات حولها ، داعياً الشركاء والجهات ذات الصلة لدعم الحملة للقيام بواجبها بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه.

وأكد مولانا الغالي أن الحملات تمضي بصورة ممتازة وتحقق أهدافها، مشيراً إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية في مواجهة عدد من الشركات المخالفة حيث بلغ عدد البلاغات أكثر من (500) بلاغ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)