القضارف: واردات السمسم والذرة تتجاوز (15) ألف جوال يومياً

كشفت إدارة أسواق المحاصيل بولاية القضارف أن واردات السوق اليومية تشهد زيادة مضطردة حيث بلغت ما بين (10_14) ألف جوال للسمسم، فيما وصلت واردات محصول الذرة (5) ألف جوال حيث وصل سعر أردب الذرة (1770) جنيه.

وأوضح مصطفى أحمد الحسين مدير أسواق المحاصيل بالولاية بحسب(smc) أن عمليات البيع والشراء تسير بصورة طيبة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي شكاوى حول تحصيل أموال المحاصيل خلال تسويقها في بورصة التداول اليومي، معتبراً أن سياسة السوق هي عرض وشراء المحاصيل بصورة مرضية لطرفيّ البيع.

وقال الحسين أن الموسم التسويقي يشهد ارتفاعاً في أسعار البيع وهذا ما يصُب في مصلحة المزارعين ، لافتاً أن هناك أكثر من (50) شركة لديها حسابات للتداول اليومي في سوق محصول السمسم وأنها تلتزم بدفع الضرائب والزكاة ورسوم الخدمات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)