خبراء يطالبون بوضع خارطة قومية لمسح الأراضي

طالب عدد من الخبراء في مجال استخدامات الأراضي بإجازة مشروع قانون استخدامات الأراضي للعام 2015م، ووضع خارطة قومية لمسح واستخدامات الأراضي وتبني وزارة الزراعة والغابات لخارطة استثمارية في السودان.

جاء ذلك في المنتدى الخامس عشر بعنوان: (مسح وتخطيط استخدامات الأراضي في السودان) الذي نظمته كلية الزراعة جامعة الخرطوم تحت شعار: (الارتكاز على الزراعة المستدامة لإصلاح الاقتصاد القومي) بقاعة التخطيط الزراعي يوم الأربعاء بالخرطوم.

وأكد البروفيسور محمد جمال أحمد يونس الخبير في مجال استخدامات الأراضي، على أهمية الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية مستصحبين العوامل الطبيعية والبشرية والأنشطة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية وضع خارطة قومية لاستخدام الأراضي وتلافي المشاكل بين المزارعين والرعاة وصيانة الأحزمة الغابية من التصحر.

وقال: “يجب أن تكون هناك تقنيات لدرء الجفاف والتصحر وتدريب المزارعين والرعاة عليها، وضرورة إجازة قانون استخدام الأراضي لعام 2015م، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة استطاعت أن تسخر مواردها الطبيعية والبشرية لرفاهية شعوبها وفشلت الدول النامية في ذلك.

وقال المهندس الشيخ أحمد سمساعة المدير العام لمشروع التنمية الزراعية جنوب كسلا (سابقاً) بحسب سونا – إن 70% من سكان السودان يعتمدون على الزراعة مما يتطلب وضع خارطة لاستخدامات الأراضي الزراعية، ودعا إلى إجازة قانون استخدام الأراضي للعام 2015م، الذي أجمعت عليه وقبلته وزارة الزراعة الاتحادية والوزارات الولائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)