كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة بريطانية ترفض تسليم معارض تركي لحكومة أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة بريطانية طلباً من تركيا لتسليمها رجل الأعمال المقيم في الخارج أكين إبيك، ليواجه تهمة تمويل الإرهاب والاحتيال وتهماً أخرى، وقالت إنه "يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لسوء المعاملة في حالة عودته".

وكون إبيك، 54 عاماً ثروة تقدر بمليارات الدولارات في تركيا من عمله في مجال تعدين الذهب لكنه غادر تركيا عام 2015 بعد تدهور العلاقات بين الحكومة وأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.

واتهمت أنقرة كولن، الحليف السابق للرئيس، رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة انقلاب في 2016 ونفذت حملة واسعة النطاق ضد أتباعه.

وينفي كولن أي مشاركة في محاولة الانقلاب.

واعتقلت بريطانيا إبيك ورجلين آخرين هما علي جليك، وطالب بيوك، في وقت سابق من العام الجاري، بعد طلبات من تركيا بتسليمهم.

وقالت أنقرة إنهم "أعضاء كبار في منظمة كولن فيتو".

ووجهت تركيا لهم اتهامات تشمل جمع أموال لتمويل الإرهاب والاحتيال والتخطيط لغسل عائدات للجريمة.

وقال جون زاني، وهو قاضي دائرة بمحكمة وستمنستر الجزئية في لندن إن لديه "تحفظات جدية بشأن الوضع الحالي لحكم القانون في تركيا"، بينما أقر بأن المتهمين سيلقون محاكمة عادلة هناك.

لكنه رفض طلب تسليمهم قائلاً إنهم "مهددون بسوء المعاملة عند عودتهم".

وأضاف: "أنا مقتنع... بوجود دليل قوي على أن هذا الطلب له دوافع سياسية".