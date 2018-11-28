كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة محادثات جديدة لتسوية الأزمة السورية في أستانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستمر المشاورات حتى الخميس، وتتضمن اجتماعاً لممثلي روسيا، تركيا وإيران، الدول الثلاثة الضامنة لوقف إطلاق النار في البلد العربي، والمبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي مستورا.
وتقام الاجتماعات في اليوم الأول من جولة المحادثات، التي ستكون مغلقة أمام الصحافة، بمشاركة ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية.
ويرأس الوفد الروسي، المبعوث الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، في حين سيترأس الوفدين التركي والإيراني نائبا وزيري الخارجية، سيدات أونال وحسين جابري أنصاري على الترتيب.
أما من جانب حكومة دمشق، فيحضر ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.
في حين ستعقد الجلسة العامة، بحضور وسائل الإعلام، الجمعة، ومن المتوقع أن يصدر خلالها بيان حول نتائج المشاورات.
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