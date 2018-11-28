كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة محادثات جديدة لتسوية الأزمة السورية في أستانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية الجولة 11 من محادثات تسوية الأزمة السورية، ووقف إطلاق النار في البلد العربي "أستانة.11"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الكازاخية.

وكما هو الحال في الجولة الماضية التي عقدت في يوليو الماضي في مدينة سوتشي الروسية، يتركز جدول الأعمال على كيفية الامتثال لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وتشكيل لجنة دستورية وإطلاق سراح السجناء والرهائن.

وتستمر المشاورات حتى الخميس، وتتضمن اجتماعاً لممثلي روسيا، تركيا وإيران، الدول الثلاثة الضامنة لوقف إطلاق النار في البلد العربي، والمبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي مستورا.

وتقام الاجتماعات في اليوم الأول من جولة المحادثات، التي ستكون مغلقة أمام الصحافة، بمشاركة ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية.

ويرأس الوفد الروسي، المبعوث الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، في حين سيترأس الوفدين التركي والإيراني نائبا وزيري الخارجية، سيدات أونال وحسين جابري أنصاري على الترتيب.

أما من جانب حكومة دمشق، فيحضر ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.