الارشيف / اخبار العالم

أوكرانيا: احتجاز روسيا لبحارتنا "مخالف للقانون"

0 نشر
0 0

  • 1/2
  • 2/2

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: احتجاز روسيا لبحارتنا "مخالف للقانون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:32 م

أوكرانيا: احتجاز روسيا لبحارتنا مخالف للقانون أوكرانيا وكالات

 

141%247cview
دانت أوكرانيا، الأربعاء، احتجاز روسيا 24 من بحارتها الذين أوقفتهم الأحد، على متن 3 سفن قبالة سواحل القرم، في حادث أدى إلى تصعيد التوتر بين موسكو وكييف.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها أرسلت إلى وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج ضد "مواصلة روسيا تحركاتها المخالفة للقانون"، في إشارة إلى احتجاز هؤلاء البحارة.
206%247cview
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: احتجاز روسيا لبحارتنا "مخالف للقانون" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى