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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: احتجاز روسيا لبحارتنا "مخالف للقانون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:32 مأوكرانيا وكالات
دانت أوكرانيا، الأربعاء، احتجاز روسيا 24 من بحارتها الذين أوقفتهم الأحد، على متن 3 سفن قبالة سواحل القرم، في حادث أدى إلى تصعيد التوتر بين موسكو وكييف.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها أرسلت إلى وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج ضد "مواصلة روسيا تحركاتها المخالفة للقانون"، في إشارة إلى احتجاز هؤلاء البحارة.
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