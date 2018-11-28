أوكرانيا: احتجاز روسيا لبحارتنا "مخالف للقانون"

دانت أوكرانيا، الأربعاء، احتجاز روسيا 24 من بحارتها الذين أوقفتهم الأحد، على متن 3 سفن قبالة سواحل القرم، في حادث أدى إلى تصعيد التوتر بين موسكو وكييف.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها أرسلت إلى وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج ضد "مواصلة روسيا تحركاتها المخالفة للقانون"، في إشارة إلى احتجاز هؤلاء البحارة.