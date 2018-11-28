كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تعلن استعدادها في القضاء على مسلحي إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن هناك 15 ألف مسلح في إدلب وروسيا مستعدة لتقديم المساعدة في القضاء عليهم.

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا الكسندر لافرينتيف إن حوالي 15 ألف مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظورة في روسيا) لا يزالوا موجودين في منطقة إدلب السورية ، وموسكو مستعدة للمساعدة في إعادة الاستقرار هناك".

وأضاف لافرينتيف "في منطقة إدلب لا يزال هناك وجود لجبهة النصرة" (أكثر من 15 ألف متشدد). ونحن نأمل أن تتمكن التشكيلات المسلحة للمعارضة المعتدلة من التعامل مع الوضع في هذه المنطقة المتأزمة واستعادة الاستقرار بقواتهم الخاصة ".

وتباع المسؤول الروسي: "إذا كان هناك حاجة، بالطبع ، نحن مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة، بما في ذلك بمشاركة وحدات من القوات الحكومية السورية".

وعلى صعيد تبادل المختطفين، صرح مبعوث الرئيس الروسي أن تبادل المحتجزين في سوريا قد يجري عام 2019 والعدد سيتجاوز 50 شخصا.

وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك: "فيما يخص المحتجزين فالأمور لدينا جيدة، ففي 24 الشهر كان هناك [التبادل] الأول (10 مقابل 10)، على الرغم من أن الرقم كان صغيرا نوعا ما، حيث كان من المخطط أن يكون 20 شخصا، ولكن في اللحظة الأخيرة تقرر 10، ولكن مع ذلك فهي خطوة جيدة جدا إلى الأمام. أعتقد أن فريق العمل يتوافق على أنه في المرة القادمة لن يستغرق ذلك الكثير من الوقت كما هو متفق عليه. قد يكون 50 شخصًا ربما أكثر".