كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل الأردني يحذر من خطورة تقليص دور الأونروا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، تحذيرا من خطورة تقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وخدماتها والأثر الذي قد يتركه ذلك على حياة أكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني.

وجاءت تصريحات الملك عبد الله في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في 29 نوفمبر من كل عام.

وقال الملك في رسالته، إن "ضمان استمرار الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أولوية للاستقرار والازدهار في المنطقة، وأي تقليص لدورها وخدماتها الإنسانية يشكل تهديداً لحقوق أكثر من 5 ملايين لاجئ".

وأوضح الملك، أن "القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، داعياً إلى "مفاوضات جادة وضمن إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكد أن "لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد إدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية "غير القانونية وغير الشرعية" التي تشكل "عائقاً حقيقياً أمام الوصول لتحقيق حل الدولتين".