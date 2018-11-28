كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي سيبحثان ملفي سوريا والنفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عندما يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الأرجنتين. وقال المساعد يوري أوشاكوف للصحفيين خلال إفادة صحفية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية هذا الشهر إن الزعيمين سيبحثان أيضاً أسواق النفط والصراع في سوريا. وكان المتحدث الصحفي للكرملين ديميتري بيسكوف، قد أكد الأربعاء، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس بالأرجنتين يتضمن لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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