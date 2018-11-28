البطولة الاحترافية .. المغرب التطواني ينتصر على برشيد ويغادر أسفل الترتيب

حقق فريق المغرب التطواني انتصارا ثمينا، عصر اليوم الأربعاء، على ضيفه يوسفية برشيد، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب “سانية الرمل”، في إطار الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ووقع اللاعب أسامة الحلفي، الهدف الأول في المباراة للفريق التطواني، في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زهير نعيم ثاني الأهداف من نقطة الجزاء، في الدقيقة 86.

وبهذا الانتصار، الثالث له هذا الموسم، قفز فريق “الحمامة البيضاء”، للمركز السابع برصيد 11 نقطة، بينمي مني فريق يوسفية برشيد بالهزيمة الثالثة، ليستقر في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.