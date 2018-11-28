فريق إيطالي يرغب في “إنقاذ” مسيرة لزعر وتخليصه من “كابوس” بينيتيز

يستعد فريق جينوى الإيطالي، لتخليص اللاعب المغربي أشرف لزعر، اللاعب الحالي في صفوف فريق نيوكاستل الإنجليزي من “عطالته المقنعة”، وذلك بعد أن أبدى رغبته في تقديم عرض لفريقه الانجليزي من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية الشهيرة، فإن الفريق الإيطالي يرغب فعلا في الاستفادة من خدمات لزعر من أجل تدعيم خطه الخلفي، وتقوية مركز الظهير الأيسر الذي ينشط فيه اللاعب.

وفي حال قدم النادي فعليا هذا العرض وقبله نيو كاستل الإنجليزي دون تعقيدات، كما حصل في “الميركاتو” الصيفي الأخير، فإن الأمر يعني بأن لزعر سيتخلص أخيرا من “كابوس” إنجليزي حال دون تألقه في الملاعب، وأفقده مكانته في تشكيلة المنتخب المغربي.

وقرر المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، مدرب الفريق الإنجليزي، عدم الاعتماد على لزعر، 26 سنة، في التشكيلة الأساسية لفريقه هذا الموسم، مفضلا اللعب في الفريق الثاني.