الرجاء يخوض آخر حصة تدريبية بالمغرب قبل التوجه لـ”كينشاسا” – صور

خاض فريق الرجاء البيضاوي، صباح اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية له بمركز تداريب الفريق بالوازيس، قبل التحول إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، من أجل خوض إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وقد عرفت هذه الحصة التدريبية، حضور جميع عناصر الفريق، التي تكثف استعداداتها للقاء العودة، بهدف الحفاظ على مكتسب ثلاثية الذهاب، وتحقيق نتيجة إيجابية، يضمن بها الفريق الأخضر اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وأخر الرجاء موعد رحلته صوب الكونغو إلى، يوم غد الخميس، بعد أن كان مقررا اليوم الأربعاء.

ورصدت إدارة النادي طائرة خاصة للبعثة الرجاوي، التي تتضمن الطاقم التقني وبعض الإداريين، بالإضافة إلى كل لاعبي الفريق الأخضر، بما فيهم اللاعبين الغير متواجدين في اللائحة القارية، وذلك من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمجموعة، بطلب من المدرب خوان كارلوس غاريدو.

إليكم صورا لآخر حصة تدريبية لـ”النسر” الأخضر بالمغرب: