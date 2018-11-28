صلاح يرفض بيع الكلاب الضالة في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك لاعب كرة القدم المصري الشهير، محمد صلاح، صورة على صفحته في موقع "تويتر"، تجمعه بقطط أليفة يبدو أنه يربيها، بهدف الاعتراض على مقترح خطّة حكومية لتصدير الكلاب الضالة إلى دول يشتهر سكانها بتناول لحمها، مثل كوريا الجنوبية.

وكتب صلاح فوق الصورة التي شاركها، "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث"، في إشارة إلى رفضه القاطع للخطة الحكومية.

وأضاف صلاح إلى منشوره وسم "#لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات"، الذي يتداوله ناشطو حقوق الحيوانات في مصر، على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، اعتراضا على الخطة الحكومية.

وكانت عضو البرلمان المصري، مارغريت عازار، اقترحت الشهر الماضي، تصدير الكلاب الضالة إلى كوريا الجنوبية التي يُستهلك فيها سنويا نحو مليون كلب للطعام، مدعيّة أن ذلك من شأنه أن "يعزز" الاقتصاد المصري وأن "يقلل" من خطر الأمراض التي تنشرها هذه النوعية من الكلاب في الشوارع، زاعمة أنها "أصبحت عبئا على المواطنين المصرييين".

وتجاوب مستخدمو موقع "تويتر" مع منشور صلاح بطرق متفاوتة، ففي حين أبدى بعضهم تعاطفهم مع الكلاب وحقوق الحيوانات بشكل عام، فقد سخر البعض الآخر، الذين لم يفهموا تماما أن تصدير هذه الكلاب هو بغرض استخدامها للطعام، من فكرة دفاع صلاح عن الكلاب في بلد يُعاني سكانه من انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، بسبب ممارسات نظام عبد الفتاح السيسي القمعية.

وعلق محمود سعد على منشور صلاح، مُطالبا (بسخرية) تصدير المواطنين إلى أماكن أفضل بدل تصدير الكلاب:

ولفتت سهام حسام إلى رفضها القاطع لتصدير الكلاب، مضيفة إن خطّة حكومية كهذه تعبر عن الفشل الاقتصادي في مصر:

وانتقد أحمد البنا اكتفاء صلاح بالحديث عن حقوق الحيوانات، بدل الحديث عن حقوق الإنسان في مصر: