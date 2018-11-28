وقفات احتجاجية في البلاد ضد العنف وجرائم القتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت اليوم، الأربعاء، وقفات احتجاجية في عدة بلدات عربية على خلفية تفشي العنف والجريمة، وذلك في أعقاب جريمة قتل الفتاة يارا أيوب (16 عاما) من بلدة الجش.
وفي مدينة سخنين، تظاهر العشرات من عمال وأعضاء وموظفي البلدية، بالإضافة إلى شخصيات عامة وناشطين، ورفعوا شعارات منددة بالعنف وجرائم القتل.
فيما تظاهر الطلاب العرب في جامعات تل أبيب وحيفا وبن غوريون بدعوة من القوى الطلابية، مطالبين بوقف جرائم القتل واستهداف النساء المستمر، ورفعوا شعرات منددة بتقاعس الحكومة والشرطة الإسرائيلية في القبض على المجرمين، وأخرى مطالبة بوضع حد لفوضى السلاح المنتشر في البلدات العربية.
وفي مدينة الناصرة، نظمت وقفة طلابية بمبادرة المجلس الطلابي البلدي، استنكارا للعنف وجريمة قتل الفتاة أيوب، رفعت خلالها لافتات كتب على بعضها "بأي حق قتلت"، "المرأة ثورة وليست عورة"، "على مين الدور؟"، بالإضافة إلى شعارات أخرى منددة بالعنف وجرائم القتل.
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