بوتين: الدولار يبتعد عنا وليس العكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ما زالت "تتمسك" بالدولار الأميركي، في معاملتها التجارية، كونه من أهم العملات العالمية في التجارة الدولية، لكن العقوبات الأميركية التي فُرضت عليها بسبب ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، تحد من اعتمادها على الدولار.

وجاء ذلك في منتدى حول الاستثمار في موسكو، حين صرّح بوتين أنه "ليس لدينا هدف الابتعاد عن الدولار. الدولار هو الذي يبتعد عنا. الذين يتخذون هذه القرارات، لا يطلقون النار على أقدامهم بل أعلى بقليل"، في إشارة إلى أن السلطات الأميركية "تضر" نفسها في استمرار فرض العقوبات على روسيا.

وتطرح السلطات الروسية منذ فترة طويلة من دون أن تحقق نتيجة كبيرة، المشروع الشاق للحد من اعتماد المعاملات الاقتصادية في البلاد على الدولار الأميركي، من خلال زيادة استخدام عملات صعبة أخرى في المعاملات الوطنية. ويبدو ذلك، أكثر من أي وقت مضى، ضروريا، فيما تتخوف البلاد من إعلان تدابير عقابية اميركية جديدة.

وأوضح الرئيس الروسي أن "عدم الاستقرار هذا (...) يثير رغبة عدد كبير من اقتصادات العالم، في إيجاد عملات صعبة للاحتياطات البديلة وإنشاء انظمة دفع، مستقلة عن الدولار".

وفيما خفضت روسيا أخيرا حجم ديونها الأميركية، قال بوتين أيضا "أنظروا كم تتضاءل احتياطات الصرف في البلاد، بما في ذلك لدى الحلفاء الأميركيين. الأصول بالدولار تنخفض".

وطرح بوتين مثالا على ذلك شراء تركيا أخيرا منظومات روسية مضادة للطيران من طراز "إس 400"، من دون استخدام الدولار. ودفعت الهند، الزبون الآخر الكبير لمنظومات "أي 400"، ثمن مشترواتها بالروبل، كما أعلن أخيرا نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف.